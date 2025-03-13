يصدر الروائي السوري بشير البكر قريبا سيرته الذاتية بعنوان “بلاد لا تشبه الأحلام” في 256 صفحة من القطع المتوسط، عن دار نوفل/هاشيت أنطوان اللبنانية الفرنسية للنشر.



ويسرد الروائي السوري في سيرته الذاتية فصولاً لحكاية مسافر اكتشف بعد رحلة طويلة أن “البلاد لا تشبه الأحلام. قد تكون أعلى قامة، أو على العكس، أقرب إلى الكوابيس.”



وجاء في نبذة الكتاب الصادرة عن الدار قبل نشره؛ “من منطقة الجزيرة السوريّة، من طبيعتها الخاصّة وجبالها الجاثمة على الخرافة والسِحر كجبل سنجار، تنطلق هذه السيرة الذاتيّة، بنفَسٍ روائيٍّ شاعريّ فريد، محاولةً إعادة إحياء تاريخٍ مهمَّشٍ للجزيرة.”



والبكر هو كاتب وشاعر من مواليد الحسكة في سوريا 1956، شارك في تأسيس “العربي الجديد” ورأَس تحريرها، ونال جائزة الصحافة العربية (2008) وله مؤلفات في السياسة وأعمال شعريّة، وتُرجمت قصائده إلى الفرنسيّة، الإنكليزيّة، والتركيّة.