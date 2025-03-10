قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباته، أمس الاحد إن “الإنتاج الوطني من الخضروات بلغ مستويات مشجعة من حيث الكم والنوع”.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أداها وزير الزراعة رفقة وزيرة التجارة والسياحة، زينبُ بنت أحمدناه، لعدد من المشاريع الزراعية في آفطوط الساحلي بمقاطعة كرمسين ومقاطعة روصو.

وبخصوص الزيارة قالت وزيرة التجارة إنها تأتي لمواكبة “الإجراءات المقام بها من طرف وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من الخضروات والوصول بعد بعد ذلك الى مرحلة التصدير”.

وأضافت أنها “تفاجأت لما وصلت إليه المنطقة الزراعية وماشهدته من إنجازات كبيرة”، مؤكدةً أن “المنطقة تشهد نهضة زراعية كبيرة بالكم و الكيف”.

وأشارت بنت أحمدناه إلى “كهربة الضفة وتعبيد الطرق، وكذلك الجهود الكبيرة المقام بها من طرف القطاع الخاص الوطني”.

وعانت المناطق المحاذية للنهر في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2024، من فيضانات قوية، أدت إلى نزوح عشرات الأسر عن قراها، كما غمرت مناطق زراعية شاسعة.