قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين الشيخ أحمد، إن موريتانيا تُعد “لؤلؤة إفريقيا” ومركزًا استثماريًا واعدًا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول السريع إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية برًّا وبحرًا وجوًّا، مما يجعلها نقطة عبور رئيسية للتجارة الدولية.

وكشف رئيس الاتحاد، في كلمته خلال مؤتمر المستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عن الفرص الاستثمارية الواسعة في مجالات الأمن الغذائي، الزراعة، والهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن موريتانيا تمتلك أراضي زراعية خصبة وثروات بحرية غنية، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار في الغذاء المستدام، كما تقدم مجموعة من الامتيازات الجاذبة للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات في إجراءات التأسيس، وبنية تحتية متطورة قيد الإنشاء، مما يعزز بيئة الأعمال في البلاد.

كما شدد على أهمية الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، معتبرًا إياه محركًا أساسيًا للنمو والابتكار، حيث يعزز التنافسية ويوفر فرصًا غير مسبوقة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية والصناعة الذكية، داعيًا المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرص الاستثنائية.