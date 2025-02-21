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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الحكومة تقترح إسماعيل ولد بده رئيسًا لمجلس إدارة “سنيم

صحراء ميديابواسطة
الوزير الأول الموريتاني، إسماعيل بده الشيخ سيديا،

يعقد مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” في هذه الأثناء اجتماعًا للمصادقة على مقترح تعيين إسماعيل ولد بده، الوزير الأول الأسبق، رئيسًا للمجلس.

يأتي هذا الاقتراح من الحكومة  الموريتانية بعد أشهر من شغور المنصب، إثر وفاة الرئيس السابق للمجلس، كاب ولد اعليوه.

يحمل إسماعيل ولد بده تجربة مهنية واسعة؛ إذ بدأ مسيرته كإطار في “سنيم” قبل أن يستقيل للالتحاق بشركة “مشرف” كمدير تنفيذي في نواذيبو. لاحقًا، تولّى منصب وزير الإسكان في حكومة محمد ولد عبد العزيز، ثم عُيّن رئيسًا لسلطة منطقة نواذيبو الحرة، قبل أن يشغل منصب الوزير الأول للحكومة الموريتانية.

Mauritel

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