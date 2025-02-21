زار وفد من هيئة التعاون الإسباني و ممثلين عن الأقاليم الاسبانية، اليوم الجمعة، المستودع الرئيسي للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك “SNDP” فيمقاطعة الميناء.

وتجول الوفد في مستودع تخزين الأسماك الذي يتم التوزيع منه، حيث تلقى عرضا عن تدخلات الشركات و سير عملها و طبيعة تدخلاتها وتضمن العرض تفصيلا عن المشاريع التي ساهم بها التعاون الإسباني في إطار شراكته مع “SNDP”.

و تتدخل الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك في جميع مقاطعات البلد الـ 62 فيما يصل عدد نقاط البيع على عموم التراب الوطني ما يقارب ال 500 نقطة.

الوفد الإسباني كان في استقباله المدير العام للشركة محمد ولد اشريف أحمد و رئيس مجلس إدارة الشركة و كبار المسؤولين بها