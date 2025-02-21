يزور رئيس حكومة إقليم جزر الكناري فرناندو كلافيخو موريتانيا، رفقة وفد يضم أكثر من 70 شخصية “هامّة” منها رجال أعمال ورواد المشاريع، والباحثين وممثلي الجامعات ومسؤولي الموانئ، والتجار.

وقال كلافيخو أن هذه الزيارة التي تضم هذا الوفد “الرفيع المستوى” إنما هي ” تعبير عن الاهتمام بموريتانيا، وهي الأولى من سلسلة زيارات سيقوم بها لاحقا، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

الوفد الكناري وصل مساء الأربعاء الماضي، واستقبله وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد أبوه، وبحث معه “سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين موريتانيا والمملكة الاسبانية”.

ثم التقى الرئيس الكناري ووفده المرافق بوزراء موريتانيين آخرين منهم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي، وبحث معه “سبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في مجال تمكين الشباب والتشغيل”.

وشملت جولة كلافيخو زيارة مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية بنواكشوط، رفقة وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه.

وهي زيارة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الهادفة إلى تكوين الشباب في مختلف المجالات التي يحتاجها سوق العمل.

وحسب وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، فإن المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية ترتكز على “تكوين أربعين شابا موريتانيا في مجالي البناء والصلب”، وذلك بإشراف مكونين موريتانيين وإسبانيين.

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في القصر الرئاسي بنواكشوط، رئيس حكومة جزر الكناري، ووفده المرافق.

وركّز اللقاء على “العلاقات التاريخية بين الشعبين الموريتاني والإسباني”، وسبل “تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين”.

وعقب اللقاء قال كلافيخو في تصريح صحفي: “تمكنا من التحدث عن الجهود المتعلقة بالهجرة غير النظامية، باعتبار موريتانيا منطقة عبور مثل جزر الكناري”، مضيفا: “وهنا تكمن أهمية التعاون الأوروبي والإسباني مع موريتانيا بخصوصها وضرورة مواصلة التنسيق وتوطيده”.

وأضاف: “سنواصل التعمق في كل تلك الجوانب والبرامج التي لدينا من تعاون حسن الجوار”.

وأشار إلى “برنامج ماك من 2021 – 2027، الممول بأكثر من 200 مليون يورو، وعشرة مشاريع تُطوّر في ميدان الاقتصاد الأزرق ومياه الصيد والزراعة بموريتانيا وجزر الكناري في المنطقة الماكرونيزية”.

وبين أن “هناك برامج زراعية وبرامج معالجة المياه وبرامج الطاقة المتجددة ستكون موضوع المشاريع التي سيتم تعميق دراستها”.

واجتمع مستثمرون من الوفد فى مجالات الصيد النقل البحري واللوجستيك، مع وزير الصيد والبنى التحتية الفضيل ولد سيداتي، وبحثوا “فرص الاستثمار فى القطاع”.

ويرأس فرناند كلافيخو، إقيلم جزر الكناري، التابع للمملكة الإسبانية، ويقع الإقليم وسط المحيط الأطلسي، قبالة الشواطئ الغربية الأفريقية.

ماجعل المهاجرين الأفرقة يتخذون موريتانيا معبرا إلى أوروبا عن طريق ةزر الكناري، فيعبرون المحيط في زوارق وقوارب غير شرعية، يلقى خلالها الكثيرون حتفهم.