أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الاربعاء تعيينات واسعة، شملت عدة قطاعات حكومية، جاءت على النحو التالي:

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: محمد الأمين محمد سالم.

المؤسسات العمومية

الأكاديمية الديبلوماسية

المدير العام: الطالب خيار عبدي سالم بابي، ديبلوماسي.

وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

ديوان الوزير

– المكلفون بمهام:

محمد فال ولد محمد محمود، إداري، الوالي المساعد لولاية اترارزة سابقا،

زايد أمبارك العيد، إداري، مستشار فني بديوان الوزير سابقا،

عيشاتا أمادو ادياو، إداري مساعد، مفتشة في المفتشية الداخلية سابقا،

محمد محمد لمين، مهندس، المدير العام المساعد لنظم المعلومات والاتصال سابقا،

لمانه ولد شيخنا الشيخ أحمد، إداري، حاكم مساعد نواذيبو سابقا،

محمد مولود بل، إداري بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، إطار بالوزارة سابقا.

– المستشارون الفنيون:

مستشار فني مكلف بالأمن المدني، العقيد إسلمو محمدي مولود، مفتش بالمفتشية العامة للقوات المسلحة وقوات الأمن سابقا،

مستشار فني مكلف بترقية الديمقراطية، محمد محمود إسماعيل، إطار بديوان الوزير سابقا،

مستشار فني مكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الحسن الداه سعيد، إداري بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، إطار بالوزارة سابقا،

مستشار فني محمد سالم ولد اماه، قاض، مدير إدارة المنافسة وتنظيم السوق بوزارة التجارة والسياحة سابقا.

المفتشية الداخلية:

المفتش العام

مولاي ادريس اكيك، إداري، مكلف بمهمة بديوان الوزير سابقا،

– المفتشون:

عبد الله محمد عبد الرحمن، إداري، مدير الحدود والشؤون العقارية بالمديرية العامة للإدارة الإقليمية سابقا،

آمنة محمد لكويري، إدارية، مديرة تحسين الخبرة والاتصالات الإدارية بالمديرية العامة للإدارة الإقليمية سابقا،

المصطفى ولد أحمد معاوية، إطار بديوان الوزير سابقا

عبد الله الشيخ عبد الله، إداري بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، رئيس قطاع بنفس الوكالة سابقا.

– الإدارة المركزية:

المديرية العامة للإدارة الإقليمية

مدير الدوائر الإدارية والشؤون القانونية

الشيخ الكبير ولد محمد، إداري، إطار بالوزارة سابقا،

مديرة الحدود والهجرة واللجوء والشؤون العقارية

فاطمه حنان، إدارية عقدوية، إطارة بديوان الوزير سابقا،

مدير تحسين الخبرة والاتصالات الإدارية

سيدي يحي عبدي، إداري مساعد، رئيس مصلحة التشريع بالمديرية العامة للإدارة الإقليمية سابقا.

المديرية العامة للامركزية والتنمية المحلية

المدير العام

أحمدو ولد عبد الله، إداري، نفس المنصب سابقا

المدير العام المساعد

دياك عبد الرزاق، إداري، نفس المنصب سابقا

مدير التنمية الإقليمية

محمدن ماسينا، إداري مساعد، نفس المنصب سابقا

مدير نقل الصلاحيات والتعاون الإقليمي

الشيخ أحمد، إداري، نفس المنصب سابقا

مدير المالية المحلية وتعبئة الموارد

محمد لمين عمو، إداري مساعد، نفس المنصب سابقا

المديرية العامة لنظم المعلومات والاتصال

المدير العام

جالو آمادو صمبا، إداري، مكلف بمهمة بديوان الوزير سابقا

المدير العام المساعد

محمد لمين أحمد لمين، مهندس، مدير نظم المعلومات سابقا

مدير نظم المعلومات

محمد الطلبه، مهندس، رئيس مصلحة بالمديرية العامة لنظم المعلومات والاتصال سابقا

مديرية الهندسة والدعم المؤسسي واليقظة القانونية

المدير

محمد سالم بوبكر، إداري عقدوي، إطار بالوزارة سابقا

المدير المساعد

محمد اشريف أحمد عبدي، إداري عقدوي، إطار بالوزارة سابقا

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

المديرة المساعدة

فاطمة الشيخ جيد، إدارية عقدوية، رئيسة مصلحة اللوازم والصفقات بمديرية الشؤون الإدارية والمالية سابقا

مركز التوثيق والبحث الإداري

المدير المساعد

أبوبكرن آمادو جاو، إداري مساعد، حاكم مساعد عدل بكرو سابقا.

– الإدارة الإقليمية:

1 – ولاية الحوض الشرقي

ديوان الوالي

مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية

أحمد يحي الشيخ سيديا، إداري، المدير المساعد للشؤون الإدارية والمالية سابقا

مقاطعة آمرج

الحاكم

محمد سالم ولد إسلمو، إداري مساعد، حاكم مقاطعة ولاته سابقا

مقاطعة ولاته

الحاكم

ابراهيم محمد أحمد أمينو، إداري عقدوي، حاكم اظهر سابقا

مقاطعة اظهر

الحاكم

محمد يحي ولد عبد الوهاب، إداري مساعد، حاكم المجرية سابقا

الحاكم المساعد

ملاي البشير الحسين، محرر إدارة عامة، مفتش بالمفتشية الداخلية سابقا

مقاطعة عدل بكرو

الحاكم المساعد

محمد عالي ولد عبد الرحمن، إداري، حاكم مساعد اظهر سابقا

مقاطعة تمبدغه

الحاكم المساعد

هارونا صمبا آو، إداري مساعد، حاكم مساعد كرو سابقا

مقاطعة جكني

مركز اعوينات ازبل الإداري

رئيس المركز، سيد إبراهيم ولد محمد الأمين، إداري، حاكم مساعد كنكوصه سابقا

مقاطعة باسكنو

مركز فصاله الإداري

رئيس المركز، المقدم سيدنا ولد حمود ولد أحمد

2 – ولاية الحوض الغربي

ديوان الوالي

مدير ديوان الوالي،

سيدي محمد ولد عبد الرحمن، إداري مساعد، مستشار والي كيدي ماغا المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية سابقا

مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية

محمد عبد الله افال، إداري، مستشار والي لعصابة المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية سابقا.

مقاطعة لعيون

الحاكم

ألمين ولد امبارك، إداري، حاكم واد الناقه سابقا

مقاطعة كوبني

الحاكم

عمار ولد الشيخ ولد اعل، إداري، حاكم آمرج سابقا

مقاطعة الطينطان

مركز عين فربه الإداري

رئيس المركز، محمد ولد محمد امبارك، إداري عقدوي، موظف بديوان والي كوركول سابقا

3 – ولاية لعصابه

ديوان الوالي

الوالي المساعد

محمد فاضل توري، إداري، مستشار والي نواكشوط الجنوبية المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية سابقا

مدير الديوان

أحمد جدو ولد الشيخ الطلبة، إداري، مدير ديوان والي الحوض الغربي سابقا

مستشار الوالي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية

عالي صمبا مامادو امباي، إداري مساعد، مفتش بالمفتشية الداخلية سابقا

المستشار المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية

الشيخ محمد عبد الله خواه، إداري، مستشار والي اترارزه المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية سابقا

مقاطعة كنكوصه

الحاكم

سيدن ولد حمادي ولد زين العابدين، إداري، حاكم اركيز سابقا

الحاكم المساعد

محمد عبد الله محمد مولود الحاج، إداري عقدوي، إطار بالوزارة سابقا

مركز هامد الإداري

رئيس المركز، محمد ولد سيد أحمد البكاي، إداري مساعد، رئيس مركز لكصيبه 2 الإداري سابقا

مقاطعة كرو

الحاكم

محمد عبد الله ولد يسلم، إداري، والي مساعد تكانت سابقا

الحاكم المساعد

محمد يسلم محمد سعدبوه، إداري، حاكم مساعد تمبدغه سابقا

مقاطعة باركيول

مركز لعويسي الإداري

رئيس المركز، عبدولاي سيرى باري، محرر إدارة عامة، حاكم مساعد تيشيت سابقا

4 – كوركول

ديوان الوالي

الوالي المساعد

أحمد بزيد ولد أحمد يعقوب، إداري، مدير ديوان والي لعصابه سابقا

مدير الديوان

محمد أحمد ولد محمد المنى، إداري، مستشار والي الحوض الغربي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية سابقا

مقاطعة كيهيدي

الحاكم المساعد

سيدي ولد محمد، إداري، حاكم مساعد غابو سابقا

مركز تيفونده سيفه الإداري

رئيس المركز، محمد ولد سيدي، إداري، رئيس مركز انتيركنت الإداري سابقا

مقاطعة امبود

الحاكم

محمد المختار محمدو إسحاق، إداري، حاكم مكطع لحجار سابقا

5 – ولاية لبراكنه

ديوان الوالي

الوالي المساعد

سيدي محمد عبد الله، إداري مساعد، حاكم كرو سابقا

مستشار الوالي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية

محمد أحمد ولد محمد محمود، إداري عقدوي، مستشار والي تكانت المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية سابقا.

مقاطعة ألاك

الحاكم

محمد الحسين أجيه، إداري، إطار بالوزارة سابقا

مقاطعة بوكي

الحاكم

عبد القادر ولد الطيب، إداري، حاكم ألاك سابقا

مركز دار البركه الإداري

رئيس المركز، سيدي محمد جدن، إداري عقدوي، حاكم كيهيدي المساعد سابقا

مقاطعة بابابي

الحاكم

محمد محمود ولد عبد الله، إداري مساعد، حاكم بنشاب سابقا.

مقاطعة مال

الحاكم

اليزيد ولد مولاي ارشيد، إداري، حاكم بابابي سابقا

مقاطعة مكطع لحجار

الحاكم

محمد سالم ولد محمد اباب، إداري، حاكم مال سابقا

مركز جونابه الإداري

رئيس المركز، الغيث ولد سيدي محمد، إداري عقدوي، رئيس مركز لعويسي الإداري سابقا

6 – ولاية اترارزه

ديوان الوالي

الوالي المساعد

سيدي محمد ولد سدين النمين، إداري، مدير ديوان والي كوركول سابقا

مستشار الوالي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية

امربيه عابدين، إداري، مستشار والي لعصابه المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية سابقا

مقاطعة روصو

الحاكم

امخيطرات ولد محمد الأمين، إداري، حاكم امبود سابقا

مقاطعة بوتلميت

الحاكم

أحمد ولد محمد عبد الرحمن ولد أمين، إداري، حاكم روصو سابقا

الحاكم المساعد

محمد فال ولد لمرابط، إداري مساعد، حاكم مساعد واد الناقه سابقا

مقاطعة انتيكان

الحاكم

الشيخ سعد بوه ولد الشيخ الحضرامي، إداري، حاكم افديرك سابقا

مركز لكصيبة 2 الإداري

رئيس المركز، أبي عالي هاشم، إداري، رئيس مركز هامد الإداري سابقا

مقاطعة واد الناقه

الحاكم

محمد عبد الله الزين، إداري مساعد، حاكم لعيون سابقا

الحاكم المساعد

المصطفى محمد صالح، إداري عقدوي، إطار بالوزارة سابقا

مقاطعة اركيز

الحاكم

محمد الأمين ولد عبد القادر، إداري مساعد، حاكم كرمسين سابقا

مقاطعة كرمسين

الحاكم

محمد يسلم ولد ابوه، إداري، حاكم انتيكان سابقا

7 – ولاية آدرار

ديوان الوالي

الوالي المساعد

سيدي محمد ولد اسويلم، إداري، مستشار والي نواكشوط الشمالية المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية سابقا

مقاطعة أطار

الحاكم

محمد الأمين ولد الزين، إداري، حاكم تجكجه سابقا

مقاطعة شنقيط

الحاكم

با علين عبد الرحمن، إداري مساعد، والي مساعد لعصابه سابقا

مقاطعة وادان

الحاكم

الشيخ ولد بلال، إداري، مدير ديوان والي تيرس الزمور سابقا

مقاطعة أوجفت

مركز انتركنت الإداري

رئيس المركز، محمد ولد عبد الرحمن، إداري، حاكم مساعد بوتلميت سابقا

8 – ولاية داخلت نواذيبو

مقاطعة نواذيبو

الحاكم المساعد

محمد سعد غيثي أمم، إداري بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، إطار بالوزارة سابقا

مركز إينال الإداري

رئيس المركز، المقدم موسى سالم جاورا

مركز بولنوار الإداري

رئيس المركز، المقدم محمد عالي يوسف عبد الكافي

مقاطعة الشامي

الحاكم المساعد

سيد محمد أحمد دامو، إداري عقدوي، حاكم مساعد دار النعيم سابقا

9 – تكانت

ديوان الوالي

الوالي المساعد

محمد عبد الفتاح ولد أحمد، إداري، الوالي المساعد لولاية لبراكنه سابقا،

مدير الديوان

الحسين ولد حبيبي، إداري، مستشار والي تكانت المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية سابقا

مستشار الوالي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية

محمد سالم سيدي محمد الهادي، إداري، رئيس مركز فصاله الإداري سابقا

مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية

يعقوب ولد إسماعيل، إداري، مستشار والي الحوض الشرقي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية سابقا

مقاطعة تجكجه

الحاكم

مولاي إسماعيل المرتجي، إداري مساعد، حاكم أطار سابقا

مقاطعة المجرية

الحاكم

عبدول آمادو با، إداري مساعد، حاكم شنقيط سابقا

مقاطعة تيشيت

الحاكم المساعد

زكريا محمد المصطفى الخراشي، إداري عقدوي، أمين عام مقاطعة الرياض سابقا

10 – كيدي ماغا

ديوان الوالي

مستشار الوالي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية

اعل همد محمد بقاه، إداري، رئيس مركز عين فربه الإداري سابقا

مقاطعة سيلبابي

الحاكم المساعد

بقاه محمد، إداري عقدوي، أمين عام بلدية تفرغ زينه سابقا

مقاطعة ومبو

الحاكم

الشيخ سيد أحمد ولد سيد محجوب، إداري، حاكم غابو سابقا

مقاطعة غابو

الحاكم

محمد محمود ولد القاسم، إداري، حاكم ومبو سابقا

الحاكم المساعد

محمد محمود ولد الغوث، إداري عقدوي، حاكم مساعد ازويرات سابقا

11 – تيرس الزمور

ديوان الوالي

الوالي المساعد

مختار ولد أحمد باب، إداري، مدير ديوان والي تكانت سابقا

مدير الديوان

حماه الله ولد سيدي، إداري، مفتش بالمفتشية الداخلية سابقا

مقاطعة ازويرات

الحاكم المساعد

الطالب أحمد ولد دي، إداري مساعد، حاكم مساعد الشامي سابقا

مقاطعة افديرك

الحاكم

جليلة منت مَعلام، إدارية، حاكم وادان سابقا

مقاطعة بير أم اكرين

الحاكم

العقيد أحمدو اعل الكوري

12 – إنشيري

مقاطعة بنشاب

الحاكم

الشيخ محمد الحسن ولد أعمر بيُّ، إداري، حاكم كنكوصه سابقا

الحاكم المساعد

محمد محمود ولد الدوه، إداري، رئيس مركز تيفونده سيفه الإداري سابقا

13 – نواكشوط الشمالية

ديوان الوالي

مستشار الوالي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية

ألمين السالك ولد يسلم، إداري، أمين عام جهة إنشيري سابقا

مقاطعة دار النعيم

الحاكم المساعد

محمد ولد اجه، إداري، حاكم مساعد بنشاب سابقا.

14 – نواكشوط الجنوبية

ديوان الوالي

مستشار الوالي المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية

لمرابط سيدي محمود ولد محمد بيب، إداري عقدوي، مستشار والي لبراكنه المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية سابقا

مقاطعة عرفات

الحاكم

محمد أحيد ولد سيدي محمد، إداري، حاكم بوتلميت سابقا.

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

ديوان الوزير

‐ مكلف بمهمة: أحمدو بوي احمد باله اشريف، مهندس في المعلوماتية، أستاذ تكنولوجي في المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات

وزارة المعادن والصناعة

ديوان الوزير

مكلفون بمهام:

‐ حبيبة بكار احمدو، نفس المنصب سابقا.

‐ معمر الرشيد صالح، مدير الجيولوجيا وترقية المعادن سابقا.

‐ صو ادريسا امادو، حاصل على شهادة الماستر في الاقتصاد.

‐ سيدي عبد والله مولود، مهندس في الطاقة وعلوم المواد.

‐ مريم محمد يسلم، نفس المنصب سابقا.

المستشارون

‐ مستشار فني مكلف بالمعادن: احمد طالب محمد، نفس المنصب سابقا.

‐ مستشار فني مكلف بالصناعة: محمد مصطفى عمار، نفس المنصب سابقا.

‐ مستشار فني مكلف بالاتصال: محمد محفوظ، إطار في قناة الموريتانية سابقا.

المفتشية الداخلية

‐ المفتش العام: كان محمود امادو، إطار في الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والاملاك المعدنية سابقا.

‐ المفتش المكلف بالمعادن: محمد حمادة البو، نفس المنصب سابقا.

‐ المفتش المكلف بالصناعة: جدو الشيخ سييدي، نفس المنصب سابقا.

الإدارة المركزية

المديرية العامة للمعادن والجيولوجيا

‐ المدير العام: محمد يحى احمد زروق، نفس المنصب سابقا.

‐ المدير العام المساعد: زيني عبد الرحمن صمب فال، حاصل على شهادة ماستر 2 في الكيمياء والمواد

مديرية السجل المعدني

‐ المدير: محمد امحيميد، نفس المنصب سابقا.

مديرية الجيولوجيا وترقية المعادن

‐ المدير: با إيبا مادين، إطار في الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والاملاك المعدنية سابقا

مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين

‐ المدير: محمد الأمين التار، نفس المنصب سابقا.

المديرية العامة للصناعة

‐ المدير العام: شيخن احمدو واه، مهندس في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سابقا.

‐ المدير العام المساعد: ألمين المحفوظ، مهندس في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سابقا.

مديرية التنمية والترقية الصناعية

‐ المدير: ببكر محمد بابا، نفس المنصب سابقا.

مديرية الملكية الصناعية

‐ المدير: سيدي محمد المصطفى، نفس المنصب سابقا.

مديرية إعادة هيكلة وتطوير الشركات

‐ المديرة: خدجة عبد الوهاب، حاصلة على شهادة الدكتوراه في علوم الجيولوجيا والبيئة.

مديرية الشؤون القانونية

‐ المدير: المصطفى افاتي، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام.

‐ المدير المساعد: احمد سالم أما، نفس المنصب سابقا.

مديرية الدراسات والاستراتيجيات والتخطيط

‐ المدير: محمدن الهادي، المدير العام المساعد للمعادن سابقا.

‐ المدير المساعد: الحسين أحمدو، إطار في الشركة النظافة والأشغال والنقل والصيانة سابقا.

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

‐ المدير: محمد سعيد دياه، مهندس في المالية.

‐ المديرة المساعدة: سمية عبد الفتاح، حاصلة على شهادة ماستر في الاتصالات.

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

ديوان الوزير

‐ مكلفة بمهمة: رقية لي، المستشارة الفنية المكلفة بالتعليم ما قبل المدرسي

‐ المستشار الفني المكلف بالتعليم ما قبل المدرسي: محمد الحسن السجاد، المدير المساعد للدراسات والتعاون والمتابعة سابقا.

الإدارة المركزية

مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة

‐ المديرة المساعدة: اللوته داهي، حاصلة على ماستر في هجرة الأراضي والأقاليم

المؤسسات العمومية

قناة الأسرة

‐ المدير العام: أباي الطلبه، رئيس خلية تسيير قناة الأسرة.”