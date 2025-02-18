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موري آلو

Mauritel

موريتانيا تبحث مع المنظمة الدولية للهجرة “التكيف مع التحديات البيئية”

مريم المنيربواسطة

بحثت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف اليوم، الثلاثاء، مع ممثل المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا، ادريسا سومباري، “سبل التكيف مع التحديات البيئية والمناخية”.

وحسب وزارة البيئة فإن ذلك يتم “من خلال مراجعة “الإسهام الوطني المحدد” (CDN)، وتنفيذ برنامج تعزيز السلم وعبر تدخلات التحمّل، ومبادرات تثبيت الرمل ومكافحة الحرائق الريفية”.

وشملت المباحثات “تعبئة التمويلات المناخية، وتعزيز التعاون من أجل تسيير مستديم للنظم البيئية”، والتحضير “لتنظيم ورشة تشاورية لوضع خارطة طريق متفق عليها لتعزيز العمل البيئي”.

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