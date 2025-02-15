سلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت، رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، خلال افتتاح القمة العادية الـ38 للاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأعرب ولد الغزواني عن ثقته في قدرة أفريقيا على تحقيق أهداف أجندة 2063، داعيًا إلى مواصلة العمل المشترك لضمان مستقبل مزدهر للقارة.

وكان ولد الغزواني قد تسلم الرئاسة الدورية للاتحاد في فبراير 2024 خلفًا للرئيس القمري غزالي عثماني.

وفي خطابه اليوم، حذر الرئيس الموريتاني من أن الحروب والنزاعات والعنف والتطرف والإرهاب التي تشهدها القارة تقوض جهود الأمن وتعيق مسيرة التنمية.

وأكد أن هذه الأزمات سواء كانت محلية أو دولية، تؤثر سلبًا على الجهود الإنمائية في أفريقيا، التي تواجه تحديات جسيمة مثل الفقر والبطالة وضعف الأنظمة الصحية والتعليمية.

ودعا ولد الغزواني إلى إصلاح هيكلي لمنظومة السلم والأمن الأفريقي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة وتحقيق السلام الشامل.