أعلنت السفارة المغربية في نواكشوط أن السلطات الموريتانية قررت تمكين السائقين المهنيين المغاربة من تأشيرة دخول متعدد، صالحة لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء هذا القرار استجابة لمساعي السفارة المغربية، حيث تفاعلت السلطات الموريتانية المختصة بشكل إيجابي مع مطالب السائقين المغاربة العاملين في النقل الدولي الطرقي بين المغرب وموريتانيا، أو عبر الأراضي الموريتانية نحو دول غرب إفريقيا والساحل.

وأكدت السفارة، في بيان رسمي، أن السائقين المغاربة سيتمكنون من الآن فصاعدا من دخول موريتانيا دون الحاجة إلى تجديد التأشيرة في كل مرة، وهو ما كان يعرقل سابقا انسيابية حركة النقل التجاري ويؤثر على نشاط المهنيين المغاربة في هذا المجال.

وأدخلت السلطات الموريتانية تحسينات على نظام التأشيرة من خلال رقمنة معاملات الحصول عليها وفتح منصة إلكترونية خاصة بذلك