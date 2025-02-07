أعلن نادي أف سي نواذيبو، اليوم الجمعة، ضمه للاعب البرازيلي جميل بن الشيخ عبد الرحمن ذو الأصول الموريتانية قادماً من نادي سوزانو البرازيلي الناشط في بطولة ساوباولو المحلية.

ولم يكشف نواذيبو، النادي الأكثر تتويجاً بالدوري الموريتاني برصيد 12 لقباً، عن تفاصيل بنود العقد الذي جمعه بالمهاجم البالغ من العمر 22 عاماً.

وتعاقد بطل الدوري الموريتاني أف سي نواذيبو، في الانتقالات الشتوية الحالية، مع البرازيلي جميل إلى جانب كل من: الدولي الموريتاني عبد الله محمود، وعمار بوسحاب، إضافة إلى المالي كارتيير ديمبلي.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي تفرغ زينة الموريتاني كان قد ضم المهاجم البرازيلي نيكسون فيدال في أغسطس 2016 ليصبح بذلك أول لاعب برازيلي يشارك في الدوري الموريتاني.