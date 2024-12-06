قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الاتحاد الأفريقي، إن الاستراتيجية الإسبانية الأفريقية 2025-2028، مبنية على أولويات حاسمة بالنسبة للقارة الأفريقية وتتماشى مع أجندة 2063.

جاء حديث ولد الغزواني، خلال مشاركته في حفل إطلاق الاستراتيجية الإسبانية الأفريقية 2025-2028، التي تهدف إلى تقوية العلاقات الإسبانية الأفريقية، وتعزيز التطور والنمو وربط مجتمعات واقتصادات الطرفين.

وأضاف ولد الغزواني، أن أفريقيا بمواردها الطبيعية وتنوعها الثقافي وسوقها الضخمة، تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى شراكات متينة وديناميكية مبنية على الرغبة الملحة في تحقيق المصالح.

وأشار ولد الغزواني إلى أن التنمية البشرية، إحدى الأولويات لأنه « لا يمكن تحقيق أي هدف من أهداف التنمية المستدامة دون الاستثمار الهائل في التعليم والصحة وتكوين الأجيال الشابة، وإشراك المرأة »، مضيفا أن « الشباب في أفريقيا يمثل نسبة 62% من السكان ».

وفي حديثه عن التغير المناخية التي تعاني منها أفريقيا، قال ولد الغزواني: « علينا أن نعمل باستمرار على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لا سيما في مجال الطاقة المتجددة ».

وأكد أن إمكانيات أفريقيا في هذا المجال « فرصة ممتازة لها ولاسبانيا وأوروبا »، مستدركا أن الاستفادة القصوى « تتطلب السلام والاستقرار »، وبالتالي « مكافحة انعدام الأمن والإرهاب وتدفقات الهجرة غير الشرعية ».