قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة، إن جميع الخدمات العقارية أصبحت متاحة عبر شباك موحد، بعد نقل صلاحيات تسيير مخططات التجزئة العمرانية إلى وزارة العقارات.

وأضافت الوزارة في بيان، أن عملية نقل صلاحيات تسيير المخططات تأتي في إطار تحسين تسيير العقارات وتقديم خدمات أكثر نجاعة وسلاسة، لتوفير الوقت والجهد لدى المواطنين.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للراغبين تحميل نسخ من مخططات التجزئة العمرانية عبر منصة لعقود الرقمية، كما أنها متاحة لدى مكاتب العقارات بالمقاطعات.

وكانت وزارة العقارت قد أعلنت اكتمال نقل صلاحيات تسيير مخططات التجزئة العمرانية من وزارة الإسكان.