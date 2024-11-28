أصدر الرئيس الموريتاني مرسوما بتخفيض مدة سنة (1) نافذة من العقوبة النافذة السالبة للحرية بالنسبة 110 من السجناء، ماسيقضي بالإفراج المباشر وتعجيل تاريخ الإفراج بسنة كاملة عن بقية المستفيدين.

وقالت الرئاسة الموريتانية إنه يستثنى من هذا التخفيض، المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو الإرهاب، أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو تهريب المهاجرين أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل او استيراد أو تصدير، أو شراء، أو بيع، أو سمسرة أو حيازة المخدرات ذات الخطر البالغ والحرابة وتكوين جمعيات الأشرار.

كما لا يستفيد من هذا التخفيض السجناء الذين سبق أن استفادوا من خفض العقوبة السالبة للحرية خلال السنوات الخمس الماضية.