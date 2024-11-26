أعلن البنك الموريتاني للتجارة الدولية (BMCI) بالتعاون مع حاضنة للأعمال “Hadina RIMTIC” عن إطلاق النسخة الرابعة من تحدي BMCI لريادة لأعمال، والذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال.

يُقدم هذا التحدي للمشاركين فرصة فريدة للاستفادة من دعم استثنائي يشمل برامج تدريب مخصصة وورش عمل تعتمد على منهجية “التفكير التصميمي” (Design Thinking)، مما يساعدهم على تطوير مشاريعهم بطرق مبتكرة ومستدامة.

كما يُوفر تحدي BMCI لريادة الأعمال تحليلات شاملة لتحسين المشاريع وزيادة فرص نجاحها. بالإضافة إلى ذلك، يُقدم تمويلاً بدون فوائد مع فترة سماح تصل إلى عام كامل، مما يمنح رواد الأعمال فرصة مثالية لتحقيق طموحاتهم.

شهدت النسخة السابقة من التحدي نجاحاً لافتاً لمشاريع مثل BETACLIC، ATH ACADEMY وLINC MEDIA، مما يُبرز التأثير الإيجابي لهذا التحدي في دعم وتطوير المشاريع الواعدة.

شروط الأهلية للتسجيل:

أن يكون لديك منتج أو خدمة مبتكرة.

أن تكون شركتك ناشئة ولم يمض على إنشائها أكثر من عام.

أن تكون لديك تجربة في السوق.

أن يكون مشروعك قابلا للتطبيق ومستدام على المدى الطويل.

أن يقدم مشروعك قيمة مضافة.

للمشاركة في هذه النسخة الجديدة، يمكنكم التسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/hCLzB3xLQd8u1TSS8

📅 آخر موعد للتسجيل: 9 ديسمبر 2024.