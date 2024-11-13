أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، اليوم الأربعاء، نتائج التصفية النهائية من مسابقة جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية في نسختها الخامسة.

ووفق النتائج المعلنة من طرف اللجنة العلمية للتصحيح، برئاسة الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين الشيخ ولد صالح، فقد جاء ترتيب الخمسة الأوائل على النحو التالي:

– عبد الجليل احمدو سيديا

– عبد الرحمن ولد احمد

– سيدي محمد احمدو الشيخ احمد

– علي ولد الناجي

– عبد الحميد محمذن فال

وقد شارك في هذه المسابقة، التي بدأت تصفياتها في ال 25 أكتوبر الماضي، 241 متسابقا، بينهم 9 سيدات.

وتهدف الجائزة وفق القائمين عليها إلى «تشجيع ودعم طلاب المحظرة على الفرادة والتميز والحفاظ على خصوصية البلد وتميزه في مجال التعليم المحظري و ضمان استدامة منهج طلاب المحظرة في حفظ وتدريس المتون».

كما تسعى إلى إعادة «الألق الثقافي والإشعاع الحضاري لبلادنا ، الناتج بالأساس عن التقاليد التاريخية في التبحر في العلوم الشرعية واللغوية» وفق ذات المصدر.

وتجرى المسابقة بالتعاون مع هيئة العلماء الموريتانيين، وتشمل موضوعاتها جميع العلوم المحظرية في متونها الكبرى المدرّسة في المحاظر بالبلد: ( القرآن وعلومه، الفقه والأصول والقواعد، الحديث وعلومه والسيرة النبوية، اللغة العربية وعلومها، والمنطق والبيان).

وقد أطلقت «جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية» بقرار من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في 16 من سبتمبر 2020.