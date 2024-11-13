قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، مساعدات للمتضررين من الفيضانات الأخيرة لنهر السنغال في موريتانيا، تمثلت في “كميات معتبرة من المواد الغذائية”، وفقاً للوكالة الموريتانية للأنباء.

وتشمل هذه المساعدات الغذائية “الأرز، السكر، زيت الطهي، والشاي الأخضر”، بالإضافة إلى “البطانيات والناموسيات”.

وقالت مفوضة الأمن الغذائي في موريتانيا، فاطمة بنت خطري، التي تسلمت هذه المساعدات، إن “التدخلات الحكومية الأخيرة لصالح المواطنين في ولايات الضفة الأربع كان لها دور فعال ومباشر في تفادي الخسائر البشرية جراء الفيضانات، والحد من الخسائر المادية، والوقوف إلى جانب المواطنين بشكل فوري على طول شريط الضفة، وتقديم ما يحتاجونه من مساعدات عاجلة”.

وأضافت أن “المساعدات الإماراتية تكتسي أهمية بالغة، إذ تعبر عن حرص الإمارات الشقيقة على التعبير عن قيم التضامن والأخوة تجاه بلادنا كلما سنحت الفرصة”.