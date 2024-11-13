بدأت السلطات الموريتانية، اليوم الأربعاء، في منطقة إكَنّي اجمل التابعة لبلدية السدود، تنفيذ برنامج شق الطرق الوقائية من الحرائق في مقاطعة المجرية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن الحملات التوعوية التي تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة سنوياً للتخفيف من أضرار الحرائق، والحد من انتشارها، والحفاظ على الغطاء النباتي في الولايات الرعوية.

وفي ولاية تگانت، سيتم شق 40 كيلومتراً في مقاطعة المجرية، و30 كيلومتراً في مقاطعة تجكجة.

وقال حاكم مقاطعة المجرية، محمد يحيى عبد الوهاب، إن “السلطات الإدارية والمندوبية الجهوية لوزارة البيئة ستقوم بعمليات توعية على مستوى القرى والتجمعات السكانية الكبرى للحفاظ على الغطاء النباتي وتجنب وقوع الحرائق”.

وأضاف أن “على المواطنين المساهمة في منع حدوث الحرائق التي غالباً ما تنشب بسبب الإهمال وعدم الحذر عند استخدام النار”، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على “تشكيل لجان قروية مسؤولة عن متابعة الاستغلال الرشيد للمراعي، والإبلاغ عن الحرائق”.