دشنت الحكومة الموريتانية ورابطة العالم الإسلامي؛ في العاصمة نواكشوط، مسجد مكتب للرابطة، بولاية نواكشوط الغربية.

ويتسع المسجد لستمائة مصل، ويقع على مساحة تقدر بـ 360 مترا مربعا، ويضم سكنا للإمام والمؤذن.

وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، بيت الله أحمد لسود، إن «هذا المعلم الديني الكبير بني وفق مخطط عصري وسط العاصمة، وبتمويل من رابطة العالم الإسلامي».

وأضاف ولد أحمد لسود أن « رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يولي عناية كبيرة للمساجد بناء وتسييرا ورعاية وكذلك حكومته» وفق تعبيره.

وحضر التدشين الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين، والسلطات الإدارية وبعض المنتخبين والأطر السياسية وقادة الأحزاب ووجهاء ومثقفين.