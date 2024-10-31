قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين مدو، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى توجيهات باتخاذ ما يلزم للتسوية النهائية لملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي.

وقال ولد مدو في مؤتمر صحفي إن لجنة شكلت لبحث الموضوع بتوجيه من الوزير الأول، حيث بدأ مسار العملية، لتحديد العدد الحقيقي لهؤلاء العاملين وليس ذلك الوهمي البالغ 1600 متعاون.

وشدد على أهمية اكتتاب المتعاونين في هذه المؤسسات، موضحا أن خطوات عملية في هذا الجانب قد بدأت، وأن مسألة التسوية ستكون بالتشاور بين وزارتي الثقافة والمالية والمؤسسات المعنية والنقابات.

وبخصوص صندوق دعم الصحافة، قال الوزير، إن الصندوق سيعرف تحسينات جديدة، تتمثل في مضاعفة الدعم المقدم للصحافة ليصل إلى 400 مليون أوقية قديمة لأول مرة في التاريخ، إلى جانب تحسينات أخرى تتعلق بتكريس الحرية والنوع (تعزيز حضور المرأة).

وأشار إلى أن تسيير الصندوق سيعود إلى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا).