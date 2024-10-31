قال وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده، إن منصة “عين”، التي أطلقها الوزير الأول الأسبوع الماضي لاستقبال شكاوى المواطنين، حول الخدمات العمومية استقبلت حتى الآن 450 شكاية.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء أمس الأربعاء، إن الشكاوى التي وصلت المنصة كانت من جميع مناطق البلاد، وقد تمت معالجة 243 منها بصفة نهائية.

وأشار إلى أنه تمت تشكيل لجنة من الوزارة الأولى لمتابعته الشكاوى وتبليغ القطاع المعني، وقد شكل كل قطاع شكل خلية للموضوع.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على إطلاق جملة من الخدمات الأساسية، لتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الرقمية.