أعلنت البحرية الوطنية السنغالية، أنها أنقذت 183 مرشحا للهجرة غير النظامية قبالة سواحل في دلتا سالوم غربي البلاد.

وذكرت البحرية السنغالية، في مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي، أن العملية تم تنفيذها قبالة جيفر (غرب) على مسافة ليست بعيدة عن نقطة انطلاق القارب في دلتا سالوم.

وترفع هذه العملية عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم خلال عشرة أيام إلى 582 شخصا.

وتصنف السنغال أنها إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين، الذين يسلكون طريق المحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا على متن القوارب.

وأعن الاتحاد الأوروبي مؤخرا، عن تقديم مساعدات بقيمة 30 مليون أورو، لمكافحة الهجرة غير النظامية من السنغال.