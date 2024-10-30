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الأربعاء, 30 أكتوبر
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

غينيا تعلن حل 50 حزبا سياسيا

أحمد كليبواسطة

حلت وزارة الإدارة الإقليمية في غينيا 50 حزبًا سياسيًا بعد حملة تقييم شاملة أطلقتها في يونيو الماضي، بينما علقت نشاط 50 حزبًا آخرين لعدم استيفاء الشروط القانونية.

وذكرت الوزارة أن هذا التقييم يأتي ضمن جهود “تنظيف المجال السياسي”، موضحة أن 174 حزبًا تم تقييمها لم يستوفِ أي منها جميع المتطلبات القانونية.

وأمهلت الوزارة الأحزاب التي تم تعليق نشاطها ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها، نظرًا لمخالفات تتعلق بعدم صلاحية التصاريح، وعدم وجود حسابات بنكية، أو غموض إداري.

ويواجه ستين حزبًا سياسيًا آخر، منها أحزاب بارزة مثل RPG وUFDG وUFR، مهلة مماثلة لتسوية أوضاعها واستكمال المستندات المطلوبة لعقد مؤتمراتها وتقديم إثباتات الدفع، وإلا فإنها مهددة بالإيقاف.

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موري نت
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