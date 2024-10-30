أعلنت السلطات المحلية في ولاية كوركول أن أجزاءً من مدينة تيفوندي سيفي “يستحيل عودة السكان إليها” بعد الفيضانات التي اجتاحتها منتصف هذا الشهر.

وقال والي كوركول، أحمدنا ولد سيد آب، إن عملية المسح التي أُجريت للوقوف على وضعية المدينة والأماكن غير الصالحة للسكن أظهرت أن شمال المدينة “يستحيل عودة السكان إليه في الوقت الحالي، إذ ما زالت المياه تغمره”.

وبحسب الوالي، فإن شمال المدينة يضم نحو 152 أسرة لا يمكنها العودة إلى منازلها في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنهم قدموا طلبًا إلى اللجنة الوزارية للطوارئ والأزمات على المستوى الوطني، لإرسال بعثة تتألف من ثلاثة قطاعات هي الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والمياه والصرف الصحي، والتجهيز والنقل، بهدف تقديم اقتراحات وحلول يمكن على أساسها إيجاد حل نهائي لهذه الوضعية.