أعلنت وزارة الطاقة والنفط عن اتفاق بخصوص تثبيت أسعار قناني غاز البوتان المنزلي مع شركات الغاز ومكتب موزعي الغاز المنزلي بموريتانيا.

ويقضي الاتفاق بتثبيت أسعار الغاز المنزلي وفق الأسعار التالية: قناني الغاز ذات الحجم الكبير ستصل المستهلك بسعر 3000 أوقية قديمة؛ في حين ستصل قناني الغاز ذات الحجم المتوسط إلى المستهلك بسعر 1440 أوقية؛ وبالنسبة للقنينة الصغرى ستصل للمستهلك بسعر 660 أوقية قديمة.

وتضمن الاتفاق ترك مبلغ 100 أوقية قديمة كهامش ربح ثابت للباعة الصغار وأصحاب دكاكين التجزئة.

وقال وزير النفط والطاقة، محمد ولد خالد إن مادة الغاز المنزلي متوفرة في السوق؛ دون أي اضطراب على مستوى تموين وتوزيع هذه المادة الحيوية.

وأعرب الوزير عن شكره لكافة الأطراف المعنية بإعلان هذا الاتفاق الهام؛ بدءًا من القطاعات الحكومية المعنية واتحادية أرباب العمل الموريتانيين ومديري ومسيري مصانع الغاز ؛ وكذا مكتب موزعي غاز البوتان المنزلي.

بدورها شددت وزيرة التجارة والسياحة زينب أحمدناه؛ على أن الحكومة ماضية قدما في سياسة تثبيت أسعار المواد الأساسية، ومن ضمنها قناني الغاز المنزلي.

وأضافت أنّ إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة، ستقف في وجه أي مضاربات في أسعار السلع الأساسية؛ مع الحرص على توفيرها في الأسواق؛ مشيرة إلى أن العقوبات والقوانين الناظمة لهذه الاجراءات واضحة بهذا الخصوص، وستطبق على كل المخالفين.

وأعربت عن شكرها للأطراف المعنية بتوفير هذه المادة الهامة بشكل يغطي الحاجيات المتزايدة للمستهلكين؛ مع المحافظة على هامش ربح محدد لكل من الموزعين وتجار التجزئة.