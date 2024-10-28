وجه قطاع الدرك الموريتاني، التعزية إلى أسرة القائد السابق لأركان الدرك الوطني، اللواء المتقاعد انجاكا جينغ، الذي وافاه الأجل أمس الأحد.

وقال بيان صادر عن الدرك، إنه يوجه التعزية إلى أسرة الفقيد، وكافة منتسبي القطاع من ضباط وضباط صف ودركيين، في وفاة انجاكا جينغ.

وأعلن أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن وفاة القائد السابق للدرك الموريتاني.

وتولى الراحل قيادة الدرك الموريتاني شهر ديسمبر عام 2009، خلفا للجنرال احمد ولد بكرن، الذي أقيل بعيد اختطاف ثلاثة رعايا اسبانيين على يد التنظيم القاعدة شمال مالي

وسبق له أن تولى عدة مناصب أخرى أبرزها إدراة قطاع الجمارك