جاء ذلك خلال ختام زيارة رئيسة الهند دروبادي مورمو، لنواكشوط في إطار جولة تقوم بها في بعض الدول الإفريقية.

شددت موريتانيا والهند على ضرورة تطوير علاقاتهما خاصة في المجالات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية مركزين على تعزيز التعاون في قطاعات الصناعات الاستخراجية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والزراعة وتطوير التقنيات الرقمية.

وقال البيان الختامي للزيارة إن الطرفين أكدا على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة باتفاقيات التعاون في هذه المجالات، بما في ذلك إنشاء لجنة مشتركة كإطار قانوني لتعزيز التعاون الثنائي، والتي سيتم التوقيع عليها قريباً.

وفي الشأن الإقليمي والدولي، تناولت المباحثات بين الرئيس الموريتاني ونظيرته الهندية، القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحديات الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية، والبيئية.

كما تم التأكيد على أهمية التنمية المستدامة، والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر لتعزيز الاقتصاد الأخضر والحد من الأثر البيئي.