هنأت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب موريتانيا على الوفاء بالتزاماتها الإقليمية في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال المنتدى الأول للدول الأعضاء في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقد على هامش الدورة العادية الحادية والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في العاصمة الغامبية بانجول.

وتعد موريتانيا من بين عشر دول من أصل أربع وخمسين دولة طرف، التي تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير الدورية لهذه الهيئة الإفريقية المكلفة من طرف الاتحاد الافريقي بمتابعة إعمال الدول الأطراف لمقتضيات الميثاق.

وحسب ما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقلت مع المجتمع المدني، فإن تقديم موريتانيا تقاريرها في المواعيد المحددة، يؤكد التزامها بتنفيذ آليات حماية حقوق الإنسان والحوار المستمر مع هيئات المتابعة والتقييم التابعة للميثاق الإفريقي.

وأكدت أنها ستعمل على المحافظة على هذا الزخم الإيجابي، وكذلك على مواصلة العمل بشكل وثيق مع الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.