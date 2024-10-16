أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، إيفاد مختبر متنقل و10 سيارات إسعاف تابعة للعون الطبي الاستعجالي إلى المناطق التي تنتشر فيها الملاريا.

جاء ذلك في اجتماع عقده وزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه مع المسؤولين المعنيين بتزايد حالات الإصابة بالملاريا على المستوى المركزي، بالإضافة إلى المديرين الجهويين، ومديري المستشفيات في كل من الحوضين، لعصابة، كوركول، لبراكنه، اترارزة، تكانت، وكيديماغه، وممثلين عن المنظمة العالمية للصحة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاجتماع تطرق إلى وضعية الوباء في الولايات المنتشرة فيها، والإجراءات المتخذة لمواجهته.

ودعا الوزير إلى المزيد من تعزيز نظام المراقبة والرصد، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان استقبال أحسن للمرضى، والرفع من مستوى التكفل بهم، وتحسيسهم حول الوضعية الحالية.