أعلن حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، عزمه إرسال بعثة لتقييم الأضرار الناتجة عن الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق في ولايات كوركول، كيدي ماغا، اترارزة، ولبراكنة.

وتأتي هذه الفيضانات نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر السنغال بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، مما أسفر عن تضرر المساكن والأراضي الزراعية وعزلة كاملة لبعض القرى.

وقال الحزب في بيان، إن مهمة هذه البعثة تقصي الحقائق حول مستوى الأضرار، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين.

وأعرب الحزب، اليوم الأربعاء، عن مؤازرته لسكان المناطق المتضررة، مؤكدًا وقوفه إلى جانبهم في هذه “المحنة”.

كما أشاد الحزب بمستوى اليقظة والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في تقديم الدعم والإيواء للسكان المتضررين، “رغم بعض التصريحات التي تجاهلت جهود الحكومة في معالجة الوضع”.