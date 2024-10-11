التقى الرئيس الموريتاني رئيس الاتحاد الإفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، في العاصمة الليبية طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.

وقد بحث الجانبان القضايا الدولية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بمتابعة جهود لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى بشأن ليبيا من أجل تسريع عملية السلام والمصالحة في هذا البلد.

وينتظر أن يزور ولد الغزواني والوفد الافريقي المرافق له، مدينة بنغازي، حيث يسعى إلى لقاء أطراف الصراع” الليبي القائم منذ نحو 13 سنة.