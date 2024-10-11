قالت رئيسة بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا إليزابت إيستير، إن موريتانيا تعد دولة نموذجية في استضافة اللاجئين ومنفتحة على الجميع.

جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها مع المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء الشيح ولد بد في نواكشوط .

وأكدت رئيسة البعثة أن المنظمة الأممية تعول على تعاون التآزر في كافة المجالات ذات الصلة بعملهما.

من جهته عبر المندوب العام خلال هذا اللقاء عن حرص التآزر على التعاون مع كافة الشركاء وخاصة المنظمات والبرامج التابعة لهيئة الأمم المتحدة.

وتناولت المباحثات علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الموكلة لقطاع التآزر.