أعلن البنك الدولي أنه سيقدم دعما لموريتانيا، في إطار مشروع المياه العابرة للحدود لغرب إفريقيا، وستعطى الأولوية للمناطق الزراعية المطرية.

وأوضح المصدر، في بلاغ، أن وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباته، بحث مع مديرة قطاع المياه في غرب إفريقيا بالبنك الدولي، فاتوما تورى براهيما، بنواكشوط، الترتيبات التحضيرية ل”مشروع تنمية و تثمين ودعم مرونة المياه العابرة للحدود لغرب إفريقيا الذي سيموله البنك الدولي لصالح موريتانيا”.

وبعد مناقشة مكونات هذا المشروع وتدخلاته في البلاد، يضيف المصدر ذاته، دعت موريتانيا إلى إعطاء الأولوية للمناطق الزراعية المطرية في إطار المشروع.

من جهتها جددت مسؤولة البنك الدولي التأكيد على دعم قطاع الزراعة في موريتانيا، وأنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل التوصيات التي قدمت بخصوص هذا المشروع.

وتقوم بعثات من البنك الدولي، مؤخرا، بزيارة لموريتانيا، تضم مسؤولين من عدة قطاعات بهذه المؤسسة الدولية، آخرها بعثة برئاسة مدير قطاع الزراعة المكلف بغرب افريقيا، الحاج أدم تورى، الذي بحث مع المسؤولين الموريتانيين محفظة المشاريع التي يمولها البنك في مجال الزراعة ضمن الشراكة القائمة بين الجانبين.