دعت رئيسة جهة نواكشوط، فاطمة عبد المالك إلى تعزيز إشراك المرأة والشباب في السياسات التنموية، سبيلا لتساوي الفرص والنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية الشاملة. جاءت دعوة رئيسة الجهة خلال مشاركتها في أعمال المجلس الدولي للتجمعات المحلية والجهوية المنعقد بمدينة لاهاي الهولندية.

شددت بنت عبد المالك التي تتولى الرئاسة الدورية للمدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا على الدور الكبير للتجمعات المحلية والجهوية، في إرساء السلام والوئام والعدالة الاجتماعية، من خلال سياسات القرب من المواطن، وتوفير الخدمات القاعدية وكذلك نجاعة الدبلوماسية المحلية في تجاوز الصراعات والأزمات الإقليمية.