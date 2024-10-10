صادرت فرق حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة والسياحة، ما يقارب 150 طن من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية من مختلف أسواق العاصمة نواكشوط.

جاء ذلك في إطار حملة أطلقتها وزارة التجارة والسياحة من مخازنها بمقاطعة لكصر، لتجميع المواد الغذائية والاستهلاكية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وهي الحملة التي شملت ولايات نواكشوط الثلاثة.

وقالت وزير التجارة والسياحة زينب بنت أحمد ناه، إن حرصها على الحضور ميدانيا ومواكبة هذا الحدث؛ يأتي ضمانا لمتابعة عمل فرق حماية المستهلك من جهة؛ كما يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الصارمة الصادرة من السلطات العليا للبلد؛ بخصوص العمل على التحسين المستمر لحياة المواطن اليومية؛ بما فيها حماية المستهلك وصحة وسلامة المواطن؛ والحرص على السلامة الصحية للأغذية.