Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 10 أكتوبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
chinguitel

Mauritel

الدرك يوقف مشتبها به في التحايل على عدة قرى بالحوض الشرقي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
أرشيف

أوقفت فرقة من الدرك في مركز بوسطيله لإداري، التابع لمقاطعة تمبدغة في ولاية الحوض الشرقي، مشتبها به متورطا في عمليات احتيال تستهدف القرى الريفية.

وحسب ما أعلن الدرك الموريتاني في بلاغ، فقد تمكنت فرقة الدرك في بوسطيله من توقيف المعني، بعد استدراجه إلى إحدى الحوالات لاستلام مبلغ مالي مرسل من أحد الضحايا.

وأضاف البلاغ أن المشتبه به، كان يوهم المواطنين بأنه يعمل مع منظمات خيرية، ويقوم بتسجيلهم للحصول على مساعدات مادية معتبرة، ثم يتصل بهم لاحقًا ويطلب مبالغ مالية لاستكمال إجراءات الحصول على تلك المساعدات.

وأشار الدرك، إلى أن الموقوف الآن تحت عهدة الضبطية القضائية، في انتظار استكمال مسطرته الجنائية.

 

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة