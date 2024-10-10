أوقفت فرقة من الدرك في مركز بوسطيله لإداري، التابع لمقاطعة تمبدغة في ولاية الحوض الشرقي، مشتبها به متورطا في عمليات احتيال تستهدف القرى الريفية.

وحسب ما أعلن الدرك الموريتاني في بلاغ، فقد تمكنت فرقة الدرك في بوسطيله من توقيف المعني، بعد استدراجه إلى إحدى الحوالات لاستلام مبلغ مالي مرسل من أحد الضحايا.

وأضاف البلاغ أن المشتبه به، كان يوهم المواطنين بأنه يعمل مع منظمات خيرية، ويقوم بتسجيلهم للحصول على مساعدات مادية معتبرة، ثم يتصل بهم لاحقًا ويطلب مبالغ مالية لاستكمال إجراءات الحصول على تلك المساعدات.

وأشار الدرك، إلى أن الموقوف الآن تحت عهدة الضبطية القضائية، في انتظار استكمال مسطرته الجنائية.