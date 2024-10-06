أعلنت وكالة الأنباء التونسية فوز المترشح للرئاسيات قيس سعيد بنسبة 89,2 في المائة من الأصوات في الانتخابات التي جرى التصويت فيها اليوم.

ونقلت الوكالة عن حسن الزرقوني مدير مؤسسة “سيغما كونساي”، أن المترشح العياشي زمال حل في المرتبة الثانية بنسبة 6,9 وفي المرتبة الثالثة زهير المغزاوي ب 3,9 بالمائة من الأصوات / وأضاف الزرقوني، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 27 بالمائة.

وكان التوصيت في الانتخابات التي وصفها مراقبون بالباهتة قد بدأت صباح اليوم ، في سباق خاضه ثلاث مترشحين يتصدرهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.

ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بـ 9 ملايين و753 ألف و217 ناخبا.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن جميع مكاتب ومراكز الاقتراع ، فتحت أبوابها، منذ الساعة الثامنة من صباح الأحد لاستقبال الناخبين، دون تسجيل أي تأخير وأي نقص في الموارد البشرية أو اللوجستية.