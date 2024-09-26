سجلت مقاييس المطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات هامة من الأمطار على عدة ولايات، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي: