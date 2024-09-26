أعلن القضاء البنيني، اليوم الأربعاء، عن اعتقال قائد الحرس الجمهوري، ووزير سابق ورجل أعمال، يشتبه في تورطهم في التخطيطه لـ “انقلاب” في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا.

ونقلت وسائل إعلام عن المدعي العام لمحكمة الجرائم الاقتصادية والإرهاب في بنين، إيلونم ماريو ميتونو قوله: “يبدو أن قائد الحرس الجمهوري المكلف بأمن رئيس الدولة قد تم استدراجه من قبل الوزير أوزوالد هوميكي لصالحه ولمصلحة السيد أوليفيي بوكو من أجل تنفيذ انقلاب بالقوة في يوم 27 شتنبر 2024”.

وأوضح المدعي العام، في تصريح للصحافة، أن التحقيقات الأولية كشفت أن قائد الحرس الجمهوري المكلف بحماية رئيس دولة بنين، باتريس تالون، كان قد تم التواصل معه من قبل أوزوالد هوميكي وأوليفي بوكو للمشاركة في هذه المحاولة الانقلابية.

وأشار إلى أن التحقيق لا يزال جاريا لتحديد جميع الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة الانقلابية.