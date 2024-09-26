قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن موريتانيا ملتزمة التزاما راسخا بلعب دور ريادي على الساحة العالمية في مجال الاقتصاد الأخضر، وخاصة في مجال الهيدروجين.

وأضاف ولد الغزواني في كلمة ألقاها في غداء عمل نظمه “تحالف ميثاق باريس من أجل الشعوب وكوكب الأرض”، أمس الأربعاء، على هامش الدورة العادية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن “موريتانيا على استعداد لوضع إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة في خدمة القارة والاقتصاد العالمي”

وتابع في نفس السياق: “الخط الساحلي لموريتانيا الممتد على طول 750 كيلومتراً، مع رياح شبه مستمرة تزيد سرعتها عن 9 أمتار في الثانية، يوفر فرصة فريدة لبناء مزارع رياح ضخمة” معتبراً أن “استفادة أراضي موريتانيا من كمية استثنائية من أشعة الشمس سيجعل هذه الموارد من موريتانيا – وبالتالي أفريقيا – لاعباً رئيسياً في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وفي إنتاج الهيدروجين الأخضر”.

وأكد أنه “من الضروري أن تلعب أفريقيا، بوصفها القارة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، دورها الكامل في المناقشات، وأن تحصل على ضمانات بالدعم المالي المستدام والقابل للتنبؤ به”.