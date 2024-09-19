أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي عن إطلاق عملية تحويل واسعة لمعلمي أسلاك التعليم، تشمل المعلمين وأساتذة التعليم الثانوي العاملين في الإدارة المركزية والإدارات الجهوية والمؤسسات التابعة للقطاع.

وقالت الوزارة فى إعلان أنها ترفع إلى علم موظفي أسلاك التعليم (معلم، معلم رئيسي، أستاذ إعدادية، أستاذ تعليم ثانوي)، العاملين في الإدارة المركزية والإدارات الجهوية والمفتشيات المقاطعية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع والذين لا يشغلون وظائف إدارية والذين لا تزيد أقدميتهم في الوظيفة العمومية على 15 سنة أنه سيتم تحويلهم للتدريس في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي.

ويهدف هذا القرار إلى سد الاحتياجات في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي في الولايات المختلفة.

وطالبت الوزارة المعنيين بتحديد الولايات التي يرغبون في الانتقال إليها خلال 72 ساعة من نشر الإعلان، طلبات التحويل لدي مديرية المصادر البشرية أو لدى المديريات الجهويةمن الساعة الثامنة صباحا وحتى وقت انتهاء الدوام الرسمي، وفي حال عدم الاستجابة، سيتم تحويلهم بناءً على متطلبات العمل.

يُذكر أن المدرسين العاملين في الإدارات الجهوية والمفتشيات يقتصر خيارهم على المقاطعات داخل ولاياتهم الحالية، بينما يمكن للعاملين في الإدارة المركزية اختيار أي ولاية.

وفى نفس السياق وجهت الوزارة نداءً لمعلمي اللغة العربية العاملين في الولايات الداخلية الراغبين في التحويل إلى ولاية نواكشوط الجنوبية، حيث تواجه الولاية عجزًا في مدرسّي اللغة العربية، بشروط الترشح التالية:

1. أقدمية لا تقل عن 20 سنة في الوظيفة العمومية.

2. أن يكون المعلم في وضعية تدريس.

3. غير مكتتب لمقاطعة.

4. أن لا يكون مدير مدرسة مكتملة.

يمكن للمعنيين تقديم طلبات التحويل عبر منصة كشوف الرواتب خلال الفترة ما بين 18 و24 سبتمبر 2024.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التحويل للمعلمين المزدوجين العاملين في ولايات كوركول ولبراكنه وداخلت نواذيبو وتكانت وغيدي ماغا وتيرس زمور وإينشيري، للراغبين في الانتقال إلى ولايات الحوضين الشرقي والغربي، لعصابه، أو اترارزه، بشروط الترشح التالية:

1. أن يكون المعلم في وضعية تدريس.

2. غير مكتتب لمقاطعة.

3. ألا يكون مدير مدرسة مكتملة.

يتم تقديم الطلبات عبر منصة كشوف الرواتب باستخدام رمز كشف الراتب خلال نفس الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر 2024.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب التحويل لمعلمي اللغة الفرنسية العاملين في ولايتي العصابه ولبراكنه إلى ولايات اترارزه، داخلت نواذيبو، تكانت، تيرس زمور، وإينشيري، بشروط الترشح التالية:

1. أن يكون المعلم في وضعية تدريس.

2. غير مكتتب لمقاطعة.

3. أن لا يكون مدير مدرسة مكتملة.

وأصدرت الوزارة كذلك إعلانًا لمعلمي اللغة العربية العاملين في ولايات الحوض الشرقي والغربي، لعصابه، آدرار، تكانت، وإينشيري، الذين يرغبون في التحويل إلى ولايات كوركول، لبراكنه، اترارزه، داخلت نواذيبو، غيدي ماغا، وتيرس زمور، بشروط وهي:

1. أن يكون المعلم في وضعية تدريس.

2. غير مكتتب لمقاطعة.

3. ألا يكون مدير مدرسة مكتملة.

جميع طلبات التحويل يتم تقديمها عبر منصة كشوف الرواتب باستخدام رمز كشف الراتب، وذلك في الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر 2024.