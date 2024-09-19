أعلن الأطباء المقيمون تعليقهم للإضراب بعد عدة أشهر من الإضرابات المتواصلة، سعيا للفت انتباه الدولة من أجل تحسين ظروف عملهم.

وقال الأطباء المقيمون في بيان صادر اليوم الخميس، إن تعليق الإضراب يأتي “كبادرة حسن نية واختبارا لمدى جدية الحكومة في تغيير الوضعية المزرية للإقامة الطبية”.

وأوضح البيان أن نقابة الأطباء المقيمين “توصلت لاتفاق مبدئي مع وزارتي الصحة والتعليم العالي يقضي بمعالجة أبرز النقاط العالقة”.

وأضاف الأطباء أنه “تم تشكيل لجنة مشتركة، مع كل من وزارة الصحة وكلية الطب، لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق”.