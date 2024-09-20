قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي يوم الخميس، إن الأداء الضعيف لبعض المشاريع الممولة من الخارج “لم يعد مقبولاً”، مشيراً إلى وجود “اختلالات” تتطلب معالجة فورية.

جاءت تصريحات ولد أجاي خلال اجتماع مع منسقي البرامج التنموية ذات التمويل الخارجي، حيث أكد على توفر “التسهيلات الإدارية والإجرائية” اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.

واعتبر الوزير الأول أن “الوقت قد حان للتغلب على هذه الصعوبات”.

وأصدر الوزير تعليمات لمنسقي البرامج بضرورة تقديم تقارير عاجلة عن تقدم العمل، مؤكداً أن “الآجال الزمنية المتاحة لم تعد تسمح بالتراخي”.

وأشار ولد أجاي إلى أن الحكومة ستتبنى مقاربة جديدة تعتمد على “متابعة دقيقة وقريبة” لجميع المشاريع، بهدف “رصد مؤشرات تحسن الأداء وتقدم التنفيذ المادي والمالي في أقرب وقت ممكن.”