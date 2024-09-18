أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، عن مشروع نموذجي لخلق 200 فرصة عمل في قطاع الزراعة.

وقالت في بيان إن المشروع يهدف إلى “إدماج الشباب الخريجين وتمكينهم من خلال استغلال مساحة زراعية نموذجية تقدر بـ 7 هكتارات”

وأضافت أن المشروع سيشمل استغلال 650 هكتارًا لإنتاج الأرز في مناطق اركيز وامبخجك، مما سيسهم في خلق 200 فرصة عمل دائمة، منها 87 فرصة مخصصة لحملة الشهادات الباحثين عن العمل.

وسيشمل المشروع توظيف 174 عاملاً محليًا بمعدل عاملين لكل مساحة مزروعة، وفق الحكومة.

واعتبرت أن “هذا المشروع سيسهم في إدماج جيل جديد من الشباب المنتجين في قطاع الزراعة، مع توفير التكوين المناسب لهم، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة المتعلقة بإنتاج وتسويق وتحويل المنتجات الزراعية”.