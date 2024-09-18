ألقت السلطات الليبيرية القبض على العقيد كلود بيفي، الهارب منذ نوفمبر الماضي، في منطقة حدودية بين ليبيريا وغينيا.

وكان بيفي قد أدين بالسجن المؤبد لدوره في “مذبحة 28 سبتمبر 2009، التي أسفرت عن مقتل مئات المتظاهرين” في غينيا.

وتتضارب الأنباء حول توقيت اعتقاله، وأفادت مصادر غينية أنه تم إبلاغ السلطات بالقبض عليه مؤخراً، بينما قالت مصادر ليبيرية إن الاعتقال حدث قبل أسبوعين.

وأضافت أنه محتجز حالياً في سجن بمونروفيا، مشددة على أن مفاوضات تجري بين ليبيريا وغينيا لتسليمه.

ويُذكر أن بيفي، المعروف بألقاب “كوبلان” و”كي أو”، كان شخصية نافذة في الجيش الغيني وخاض حروباً في سيراليون وغينيا بيساو وليبيريا.

ورغم هروبه وسقوط نظام داديس كامارا، حافظ بيفي على نفوذه حتى في عهد الرئيس ألفا كوندي.