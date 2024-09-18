دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «الإيكواس» الهجمات التي وصفتها ب«الإرهابية» ضد منشآت عسكرية في العاصمة المالية باماكو.

وقالت المجموعة في بيان إنها تتابع ما يجري في باماكو ببالغ الأسى، بعد العمليات المسلحة التي أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار مادية جسيمة، على حد قولها.

وأكدت المجموعة إدانتها لأي هجوم مسلح يهدد السلام والأمن في منطقة غرب إفريقيا.

وجددت التزامها بدعم أي مبادرة تهدف إلى العمل من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وفق تعبيرها.

في غضون ذلك دعت السفارة الأمريكية في مالي رعاياها في العاصمة باماكو إلى تجنب المنطقة المحيطة بالمطار، وضرورة الحذر والانتباه للمحيط بصفة عامة. وقالت السفارة في بيان إنها تلقت تقارير عن إطلاق نار محتمل بالقرب من مطار موديبو كيتا الدولي في 17 من سبتمبر الحالي. وأضافت أنه بناء على ذلك قيدت السفارة تحركات الموظفين في باماكو ونصحت الموظفين بالبقاء في منازلهم والاحتماء وعدم التنقل على الطرقات. ونصحت السفارة موظفيها بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات، وضرورة إبلاغ الأصدقاء والعائلة بالسلامة.