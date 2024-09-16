قالت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ، اليوم الاثنين،إن الأمطار التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد خلفت بعض الأضرار المادية دون تسجيل خسائر في الأرواح، وذلك على النحو التالي:

* الحوض الغربي:

– مقاطعة تامشكط:

مدينة تامشكط: سقوط أعمدة من الجهد العالي وأخرى من الجهد المنخفض. مما أدى إلى تعطل المولد الكهربائي المغذي للمدينة.

* كوركول:

– مقاطعة مقامه:

– بلدية الفرع:

– قرية گورل هاير: تضرر ألواح الطاقة الشمسية بالبئر الارتوازية.

– مقاطعة مونكل:

– بلدية ملزم تيشط:

– قرية لفريع: تضرر حجرات دراسية، وتسجيل أضرار جزئية بمبنى المقاطعة.

* تكانت

– مقاطعة تجكجه:

– بلدية النيملان: تضرر “صالة النعوي” مما عرقل اجتيازها لساعات.