التقى وفد من متمردي النيجر من جبهة التحرير الوطني، مع قادة التمرد المالي من “الإطار الإستراتيجي الدائم” بمدينة تنزواتين القريبة من الحدود الجزائرية.

وكشفت إذاعة فرنسا الدولية أنّ اللقاء جرى بين 25 و29 أغسطس الماضي، في هذه المدينة التي شهدت قبل شهر معارك ضارية بين المتمردين والجيش المالي.

ووفق تقرير الإذاعة الفرنسية، فإن “هدف هذه الجماعات المسلحة هو تعزيز علاقاتها والدفاع المتبادل عن مصالحها”.

وخلال الاجتماع، لم يتم التوقيع على أي وثيقة، أو الإعلان عن أي اتفاق، وفق الإذاعة الفرنسية، لكن المتحدث باسم المتمردين الماليين، محمد المولود رمضان، تحدث عن “تبادلات مثمرة ومفيدة للطرفين”.

وقال إن المتمردين الماليين والنيجريين أبدوا استعدادا “لمساعدة بعضهم البعض”، وأيضًا الدفاع بشكل مشترك عن مصالحهم على المستوى الدولي.

وبحسب مصادر مقربة من الطرفين، من المقرر عقد اجتماعات أخرى “للقتال بشكل مشترك ضد العسكريين الذين يسيطرون على السلطة في مالي والنيجر” وفق تعبيرها.