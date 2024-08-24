سجلت مقاييس المطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كميات من الأمطار شملت عدة ولايات، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:
* الحوض الشرقي
– النعمة:
لعوينات 112 ملم
بنكو 90 ملم
النعمة 89 ملم
طيبة أهل سيدي أعل 82 ملم
مفتاحه (2) 75 ملم
شعبت أولاد الفاقي 35 ملم
أشميم 30 ملم
أبير أهل سيدي أبيه 18 ملم
أم فنادش 16 ملم
– عدل بكرو:
أمقيديه 70 ملم
أميلح الشرفه 70 ملم
بوقله 60 ملم
مصكول لخظر 55 ملم
سيفان 50 ملم
راس الفيل 50 ملم
أم أظليمين 49 ملم
مجمع أم الصفيه 40 ملم
أمبري الدلاح 36 ملم
عدل بكرو 31 ملم
آسكره 29 ملم
لكريص 28 ملم
أمبرات أرمه 25 ملم
– مقاطعة أمرج:
أم الدريصه 36 ملم
أبيار أهل موسى 35 ملم
دار العافيه الشرفه 35 ملم
نجامه 33 ملم
أمرج 30 ملم
أركينه 30 ملم
أكرين (2) 26 ملم
أمرج البل 24 ملم
أبيبكر(1) 23 ملم
كرفافيه 20 ملم
أزرك 20 ملم
أكطيع لحجار 20 ملم
– مقاطعةباسكنو:
صونداج أهل هنون 51 ملم
باسكنو 30 ملم
فصاله 25 ملم
أهل شنان 25 ملم
أحسي لبيظ 17 ملم
– مقاطعة تنبدغه:
أم أسبوعه 40 ملم
أم العظام 34 ملم
شرم الشيخ 30 ملم
أكراد 29 ملم
تمبدغة 24 ملم
بوصطيله 20 ملم
طير طوبه 20 ملم
ديده قلي 20 ملم
حاسي باب 18 ملم
لبحيره 15 ملم
عماره 14 ملم
– مقاطعة ولاته:
أنواودار 65 ملم
أحسي القبره 65 ملم
برباره 60 ملم
أستريه 55 ملم
آرشان 20 ملم
ولاته 04 ملم
– مقاطعة جكني
حاسي أبراهيم 52 ملم
منت أحميديت 50 ملم
عين أولاد عمار 45 ملم
المبروك 40 ملم
كصر البركه 40 ملم
دمبايه 36 ملم
جكني 35 ملم
تيشيليت 35 ملم
آمريشه 30 ملم
بولكلال 30 ملم
أقليك أهل بيه 30 ملم
أطويل إفلان 30 ملم
أجمانيه 25 ملم
أتوف 25 ملم
أقليك أهل أمحمد 23 ملم
أهل أميارك أمحمد 23 ملم
لكويسات 22 ملم
أفيرني 21 ملم
أقصار أهل أحميده 20 ملم
توكه (1) 19 ملم
أعوينات أزبل 15 ملم
أهل التار 15 ملم
أقليك أهل مودي باب 12 ملم
* الحوض الغربي
– مقاطعة الطينطان:
الرياض 110 ملم
البشرى 53 ملم
الدفعة 40 ملم
أعوينات أطل 35 ملم
لأزرافبه الشرقية 30 ملم
قرقار 30 ملم
ليبه 25 ملم
كلب الخير 18 ملم
عين السلامة 15 ملم
الطينطان 14 ملم
عين فربه 06 ملم
– مقاطعة أطويل:
مسيل كرفافه 45 ملم
تاكوديت 43 ملم
كتول 40 ملم
أطويل 25 ملم
بغداد 24 ملم
آشويف 20 ملم
البيظ 15 ملم
أحريجت أهل الشيخ أحمد 15 ملم
– مقاطعة لعيون:
أدويراره 34 ملم
عين أبهاه 27 ملم
ابلمحاظر 25 ملم
أم لحبال 25 ملم
تيشيليت النعامه 20 ملم
الشلخه 18 ملم
كرنفل 12 ملم
اكجرت 12 ملم
بيشيش 09 ملم
بنعمان 07 ملم
كونكل 5 ملم
لعيون 01 ملم
– مقاطعة كوبني:
أمنيصيره الجديده 35 ملم
الرزام 30 ملم
عرفات 25 ملم
الصدره بيظ 25 ملم
أم لعكريش 25 ملم
كوبني 24 ملم
لقليك 20 ملم
اتويميرات 17 ملم
أدجاوره 15 ملم
الفلانيه 13 ملم
كريديد 12 ملم
مدبوكو 10 ملم
* لعصابه
– مقاطعة كنكوصه
كنكوصه 185 ملم
وريندل أهل مامادي 100 ملم
ليغاثه كاليرو 75 ملم
كارلا بيري 70 ملم
أشكيك الظلمه 62 ملم
أدفيعه أبراهيم العبد 60 ملم
الحله 60 ملم
كيولا 60 ملم
أدفيعه أولاد سيدي 55 ملم
لكليبيه 55 ملم
أدي إفلان 50 ملم
أولاد حمه 50 ملم
بلاجميل 50 ملم
بوجدي 50 ملم
أهل جيلاني 47 ملم
القبره بوده 47 ملم
بلمزاود 46 ملم
حيكامه 45 ملم
القبره كريكط 42 ملم
أدي الطلابه 42 ملم
أتلاميد إفلان 40 ملم
أدغعه ثلول 40 ملم
كاقي 40 ملم
خيرني 39 ملم
آكوانيت أهل عيدود 36 ملم
أهل باريك 35 ملم
بانبير 35 ملم
ساني 35 ملم
أعوينه البيظه 35 ملم
تناها 33 ملم
فرع أهل أحمد 30 ملم
أشكاطه 30 ملم
الخلوه 30 ملم
كمامين 25 ملم
مودي ملل 25 ملم
هامد 16 ملم
بافراره 12 ملم
– مقاطعة كيفه:
أفام لخذيرات 22 ملم
كيفه 03 ملم
– مقاطعة باركيول
آكواتيل 15 ملم
لعويسي 12 ملم
أحسي عاياره 06 ملم
– مقاطعة كرو
بلهراتك 05 ملم
كرو 02 ملم
* كوركول
– مقاطعة مقامه
دولل 78 ملم
سونكو 75 ملم
مقامه 67 ملم
أم أنيره 65 ملم
ضاو 60 ملم
أفريع أتواجيل 59 ملم
دجبايه 55 ملم
تارنكت إديشف 55 ملم
أفريع اليتامه 54 ملم
آرقاو(1) 50 ملم
أولاد عده 50 ملم
بيلكه 45 ملم
إدواش 45 ملم
لأنبركو 40 ملم
دجانكاره 37 ملم
تولل 37 ملم
سانيى 37 ملم
الحامظيه 36 ملم
كونبو 36 ملم
بودامي 35 ملم
برلي 34 ملم
لمسيكم 30 ملم
جداها 30 ملم
أدي القربان 25 ملم
والي 25 ملم
فرع لادم 24 ملم
أحسي الشمس 23 ملم
لمطاوله 22 ملم
خظارت لحسي 14 ملم
أمبيرات 07 ملم
– مقاطعة أمبود
أمزيريكه 60 ملم
سيليوه أدباي 58 ملم
كوب أهل دجادج 57 ملم
سيلاين 55 ملم
فم لكليته 53 ملم
أزريكت أهل الحسن 52 ملم
أمبود القديم 50 ملم
أمبود 50 ملم
بديزكن 45 ملم
كوب أهل جعفر 45 ملم
أنضاميت 45 ملم
باشات ول بقرو 41 ملم
تنترامه 35 ملم
الركنه(1) 35 ملم
سيليوا أبرار 35 ملم
راس أوش كش 35 ملم
أوش كش 30 ملم
أنبيديعات 26 ملم
أولاد الحاج 20 ملم
خظاره (1) 20 ملم
أدباي لأحديدلي 15 ملم
بتينكل 13 ملم
لحرج 12 ملم
أدجيريكايه 10 ملم
ول رامي 10 ملم
أكريجمه 07 ملم
ودجه بوصيابه 07 ملم
مقاطعةكيهيدي
كارلي 54 ملم
مجمع العطف 45 ملم
توفندوسيفي 40 ملم
توكومادي 33 ملم
أهل النانه 30 ملم
دندي 30 ملم
أرويبينه (1) 22 ملم
نيما 21 ملم
دجيول 11 ملم
كيهيدي 05 ملم
– مقاطعة لكصيبه
أريويبينت أهل عثمان 40 ملم
لكصيبه 05 ملم
* كيدي ماغه
– مقاطعة ومبو
أهل عالي الجديده 61 ملم
آكوينيت 51 ملم
أجار أهل عالي 45 ملم
دجيكي 40 ملم
أنخيله (1) 30 ملم
بوكربه 30 ملم
أهل الحسن 30 ملم
ومبو 25 ملم
طبال (4) 20 ملم
أهل أبريك 20 ملم
مقاطعة ول ينج:
أندوملي أهل موسى 65 ملم
ول جدو الفلاني 60 ملم
مسيل لحبش 58 ملم
آكوانيت 51 ملم
ويد أجريد 50 ملم
النبيه 50 ملم
بودجبايه 45 ملم
أندوملي أنياكي 45 ملم
لبحيره 40 ملم
لكليبيه 37 ملم
ول ينج 35 ملم
كرفافه 35 ملم
دقفك أهل أمبارك 35 ملم
متعيلك المدن 35 ملم
بنعمان 35 ملم
الشلخه الدخنه 32 ملم
متعيلك أدباي 30 ملم
ول جدو أهل أمبارك 30 ملم
– مقاطعة سيليبابي
حاسي سيدي 65 ملم
أهل سيدي ول أمبارك 54 ملم
حمدلله 50 ملم
كالي كورو 45 ملم
ول بني سونيكى 45 ملم
آرتمه 44 ملم
حاسي شكار 44 ملم
أنيلي با 42 ملم
ول بني أدباي 42 ملم
تينل أدجبايه 40 ملم
دانكرمو 37 ملم
تاشوط 36 ملم
أزريكات 36 ملم
واعرت أهل أحميميد 35 ملم
الخشبايه 35 ملم
دجالا 35 ملم
أهل سالم 35 ملم
أهل يربه 35 ملم
سيليبابي 35 ملم
واعرت أهل لكحل 30 ملم
حاسي لعطش 30 ملم
أهل صمب 30 ملم.