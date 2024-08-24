سجلت مقاييس المطر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كميات من الأمطار شملت عدة ولايات، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:

* الحوض الشرقي

– النعمة:

لعوينات 112 ملم

بنكو 90 ملم

النعمة 89 ملم

طيبة أهل سيدي أعل 82 ملم

مفتاحه (2) 75 ملم

شعبت أولاد الفاقي 35 ملم

أشميم 30 ملم

أبير أهل سيدي أبيه 18 ملم

أم فنادش 16 ملم

– عدل بكرو:

أمقيديه 70 ملم

أميلح الشرفه 70 ملم

بوقله 60 ملم

مصكول لخظر 55 ملم

سيفان 50 ملم

راس الفيل 50 ملم

أم أظليمين 49 ملم

مجمع أم الصفيه 40 ملم

أمبري الدلاح 36 ملم

عدل بكرو 31 ملم

آسكره 29 ملم

لكريص 28 ملم

أمبرات أرمه 25 ملم

– مقاطعة أمرج:

أم الدريصه 36 ملم

أبيار أهل موسى 35 ملم

دار العافيه الشرفه 35 ملم

نجامه 33 ملم

أمرج 30 ملم

أركينه 30 ملم

أكرين (2) 26 ملم

أمرج البل 24 ملم

أبيبكر(1) 23 ملم

كرفافيه 20 ملم

أزرك 20 ملم

أكطيع لحجار 20 ملم

– مقاطعةباسكنو:

صونداج أهل هنون 51 ملم

باسكنو 30 ملم

فصاله 25 ملم

أهل شنان 25 ملم

أحسي لبيظ 17 ملم

– مقاطعة تنبدغه:

أم أسبوعه 40 ملم

أم العظام 34 ملم

شرم الشيخ 30 ملم

أكراد 29 ملم

تمبدغة 24 ملم

بوصطيله 20 ملم

طير طوبه 20 ملم

ديده قلي 20 ملم

حاسي باب 18 ملم

لبحيره 15 ملم

عماره 14 ملم

– مقاطعة ولاته:

أنواودار 65 ملم

أحسي القبره 65 ملم

برباره 60 ملم

أستريه 55 ملم

آرشان 20 ملم

ولاته 04 ملم

– مقاطعة جكني

حاسي أبراهيم 52 ملم

منت أحميديت 50 ملم

عين أولاد عمار 45 ملم

المبروك 40 ملم

كصر البركه 40 ملم

دمبايه 36 ملم

جكني 35 ملم

تيشيليت 35 ملم

آمريشه 30 ملم

بولكلال 30 ملم

أقليك أهل بيه 30 ملم

أطويل إفلان 30 ملم

أجمانيه 25 ملم

أتوف 25 ملم

أقليك أهل أمحمد 23 ملم

أهل أميارك أمحمد 23 ملم

لكويسات 22 ملم

أفيرني 21 ملم

أقصار أهل أحميده 20 ملم

توكه (1) 19 ملم

أعوينات أزبل 15 ملم

أهل التار 15 ملم

أقليك أهل مودي باب 12 ملم

* الحوض الغربي

– مقاطعة الطينطان:

الرياض 110 ملم

البشرى 53 ملم

الدفعة 40 ملم

أعوينات أطل 35 ملم

لأزرافبه الشرقية 30 ملم

قرقار 30 ملم

ليبه 25 ملم

كلب الخير 18 ملم

عين السلامة 15 ملم

الطينطان 14 ملم

عين فربه 06 ملم

– مقاطعة أطويل:

مسيل كرفافه 45 ملم

تاكوديت 43 ملم

كتول 40 ملم

أطويل 25 ملم

بغداد 24 ملم

آشويف 20 ملم

البيظ 15 ملم

أحريجت أهل الشيخ أحمد 15 ملم

– مقاطعة لعيون:

أدويراره 34 ملم

عين أبهاه 27 ملم

ابلمحاظر 25 ملم

أم لحبال 25 ملم

تيشيليت النعامه 20 ملم

الشلخه 18 ملم

كرنفل 12 ملم

اكجرت 12 ملم

بيشيش 09 ملم

بنعمان 07 ملم

كونكل 5 ملم

لعيون 01 ملم

– مقاطعة كوبني:

أمنيصيره الجديده 35 ملم

الرزام 30 ملم

عرفات 25 ملم

الصدره بيظ 25 ملم

أم لعكريش 25 ملم

كوبني 24 ملم

لقليك 20 ملم

اتويميرات 17 ملم

أدجاوره 15 ملم

الفلانيه 13 ملم

كريديد 12 ملم

مدبوكو 10 ملم

* لعصابه

– مقاطعة كنكوصه

كنكوصه 185 ملم

وريندل أهل مامادي 100 ملم

ليغاثه كاليرو 75 ملم

كارلا بيري 70 ملم

أشكيك الظلمه 62 ملم

أدفيعه أبراهيم العبد 60 ملم

الحله 60 ملم

كيولا 60 ملم

أدفيعه أولاد سيدي 55 ملم

لكليبيه 55 ملم

أدي إفلان 50 ملم

أولاد حمه 50 ملم

بلاجميل 50 ملم

بوجدي 50 ملم

أهل جيلاني 47 ملم

القبره بوده 47 ملم

بلمزاود 46 ملم

حيكامه 45 ملم

القبره كريكط 42 ملم

أدي الطلابه 42 ملم

أتلاميد إفلان 40 ملم

أدغعه ثلول 40 ملم

كاقي 40 ملم

خيرني 39 ملم

آكوانيت أهل عيدود 36 ملم

أهل باريك 35 ملم

بانبير 35 ملم

ساني 35 ملم

أعوينه البيظه 35 ملم

تناها 33 ملم

فرع أهل أحمد 30 ملم

أشكاطه 30 ملم

الخلوه 30 ملم

كمامين 25 ملم

مودي ملل 25 ملم

هامد 16 ملم

بافراره 12 ملم

– مقاطعة كيفه:

أفام لخذيرات 22 ملم

كيفه 03 ملم

– مقاطعة باركيول

آكواتيل 15 ملم

لعويسي 12 ملم

أحسي عاياره 06 ملم

– مقاطعة كرو

بلهراتك 05 ملم

كرو 02 ملم

* كوركول

– مقاطعة مقامه

دولل 78 ملم

سونكو 75 ملم

مقامه 67 ملم

أم أنيره 65 ملم

ضاو 60 ملم

أفريع أتواجيل 59 ملم

دجبايه 55 ملم

تارنكت إديشف 55 ملم

أفريع اليتامه 54 ملم

آرقاو(1) 50 ملم

أولاد عده 50 ملم

بيلكه 45 ملم

إدواش 45 ملم

لأنبركو 40 ملم

دجانكاره 37 ملم

تولل 37 ملم

سانيى 37 ملم

الحامظيه 36 ملم

كونبو 36 ملم

بودامي 35 ملم

برلي 34 ملم

لمسيكم 30 ملم

جداها 30 ملم

أدي القربان 25 ملم

والي 25 ملم

فرع لادم 24 ملم

أحسي الشمس 23 ملم

لمطاوله 22 ملم

خظارت لحسي 14 ملم

أمبيرات 07 ملم

– مقاطعة أمبود

أمزيريكه 60 ملم

سيليوه أدباي 58 ملم

كوب أهل دجادج 57 ملم

سيلاين 55 ملم

فم لكليته 53 ملم

أزريكت أهل الحسن 52 ملم

أمبود القديم 50 ملم

أمبود 50 ملم

بديزكن 45 ملم

كوب أهل جعفر 45 ملم

أنضاميت 45 ملم

باشات ول بقرو 41 ملم

تنترامه 35 ملم

الركنه(1) 35 ملم

سيليوا أبرار 35 ملم

راس أوش كش 35 ملم

أوش كش 30 ملم

أنبيديعات 26 ملم

أولاد الحاج 20 ملم

خظاره (1) 20 ملم

أدباي لأحديدلي 15 ملم

بتينكل 13 ملم

لحرج 12 ملم

أدجيريكايه 10 ملم

ول رامي 10 ملم

أكريجمه 07 ملم

ودجه بوصيابه 07 ملم

مقاطعةكيهيدي

كارلي 54 ملم

مجمع العطف 45 ملم

توفندوسيفي 40 ملم

توكومادي 33 ملم

أهل النانه 30 ملم

دندي 30 ملم

أرويبينه (1) 22 ملم

نيما 21 ملم

دجيول 11 ملم

كيهيدي 05 ملم

– مقاطعة لكصيبه

أريويبينت أهل عثمان 40 ملم

لكصيبه 05 ملم

* كيدي ماغه

– مقاطعة ومبو

أهل عالي الجديده 61 ملم

آكوينيت 51 ملم

أجار أهل عالي 45 ملم

دجيكي 40 ملم

أنخيله (1) 30 ملم

بوكربه 30 ملم

أهل الحسن 30 ملم

ومبو 25 ملم

طبال (4) 20 ملم

أهل أبريك 20 ملم

مقاطعة ول ينج:

أندوملي أهل موسى 65 ملم

ول جدو الفلاني 60 ملم

مسيل لحبش 58 ملم

آكوانيت 51 ملم

ويد أجريد 50 ملم

النبيه 50 ملم

بودجبايه 45 ملم

أندوملي أنياكي 45 ملم

لبحيره 40 ملم

لكليبيه 37 ملم

ول ينج 35 ملم

كرفافه 35 ملم

دقفك أهل أمبارك 35 ملم

متعيلك المدن 35 ملم

بنعمان 35 ملم

الشلخه الدخنه 32 ملم

متعيلك أدباي 30 ملم

ول جدو أهل أمبارك 30 ملم

– مقاطعة سيليبابي

حاسي سيدي 65 ملم

أهل سيدي ول أمبارك 54 ملم

حمدلله 50 ملم

كالي كورو 45 ملم

ول بني سونيكى 45 ملم

آرتمه 44 ملم

حاسي شكار 44 ملم

أنيلي با 42 ملم

ول بني أدباي 42 ملم

تينل أدجبايه 40 ملم

دانكرمو 37 ملم

تاشوط 36 ملم

أزريكات 36 ملم

واعرت أهل أحميميد 35 ملم

الخشبايه 35 ملم

دجالا 35 ملم

أهل سالم 35 ملم

أهل يربه 35 ملم

سيليبابي 35 ملم

واعرت أهل لكحل 30 ملم

حاسي لعطش 30 ملم

أهل صمب 30 ملم.