أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها ولايتا الحوض الشرقي ولعصابة في الساعات الأحيرة.

وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية، التي ترصد الأضرار الناجمة عن موسم الأمطار، أن الأشخاص المتوفين ثلاثة منهم توفوا في مدينة النعمة، فيما توفي الشخص الربع غرقاً في مدينة كنكوصة التابعة لولاية لعصابة.

وأضافت الوزارة أنه فقد التواصل مع طفل في مدينة النعمة، مؤكدة أن عملية البحث عنه لاتزال مستمرة.

كما تسببت الامطار والرياح في سقوط أجزاء من الجسر الذي يربط مقاطعة ومبو بمقاطعة سيليبابي، وقطع السيول طريق الأمل عند الكلمتر 12 باتجاه مدينة تمبدغة، والكلمتر 5 جنوب النعمة باتجاه باسكنو.

وتضرر عشرات المساكن والمحلات، في عددة ولايات، وسقوط العديد من أعمدة الكهرباء في مدينة كنكوصة، مما أدى إلى تعطل المولد الكهربائي، وانقطاع خدمة الماء جراء تعطل الشبكة المائية في بلدية بغداد التابعة لمقاطعة اطويل.